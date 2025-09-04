Street Fighter pro MenaRD premiato per i servizi resi alla Repubblica Dominicana durante la cerimonia di premiazione

HQ

È stato un anno molto buonoStreet Fighter per il giocatore professionista Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, poiché la stella dominicana ha sollevato trofei aEVO Japan a maggio e poi anche a Las VegasEVO ad agosto. È stato uno dei miglioriStreet Fighter giocatori di tutto il mondo quest'anno, e la sua nazione d'origine lo vede e lo riconosce.

Nell'ambito del Premios Dominicanísimo 2025, MenaRD ha ricevuto il Pride of Dominican Culture Award, un trofeo che riconosce i suoi servizi alla sua nazione e come l'ha rappresentata sulla scena globale.

Uno dei prossimi eventi importanti nel calendario di MenaRD sarà il Capcom Cup 12, dove cercherà di vincere un trofeo che deve ancora alzare, il tutto quando ciò accadrà tra l'11 e il 15 marzo a Tokyo, in Giappone, nel 2026.