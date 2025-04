Studente adolescente accoltella a morte un compagno di classe in un attacco a una scuola francese

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . La tragedia ha colpito una scuola cattolica privata a Nantes quando uno studente adolescente ha accoltellato a morte un compagno di classe e ne ha feriti altri tre in un'aggressione di mezzogiorno che ha scosso la comunità.

L'attacco si è svolto poco dopo che il ragazzo avrebbe inviato una lunga e-mail a tutta la scuola, contenente divagazioni su preoccupazioni ambientali e temi anti-globalisti. Gli insegnanti sono riusciti a trattenerlo prima dell'arrivo della polizia, evitando ulteriori danni.

Sebbene non siano stati stabiliti collegamenti terroristici, rapporti inquietanti suggeriscono che il ragazzo potrebbe aver precedentemente espresso simpatie per l'ideologia nazista, sollevando interrogativi su potenziali segnali di avvertimento. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.