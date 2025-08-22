Styx: Blades of Greed verrà lanciato entro la fine dell'anno

HQ

Styx è una serie di giochi di lunga data lanciata per la prima volta nel 2014. Questi titoli fungono sia da spin-off che da prequel di Of Orcs and Men. I giocatori assumono il ruolo dell'astuto goblin Styx, che si trova costantemente in situazioni difficili da risolvere al meglio con pazienza, furtività e una serie di strumenti professionali.

Nel prossimo Styx: Blades of Greed, la formula rimane intatta: omicidi silenziosi, furti astuti e un sacco di furtività. L'uscita del gioco è prevista per la fine del 2025 su Playstation 5, Xbox Series X/S e PC. Alla Gamescom è stato recentemente svelato un nuovo trailer, che offre ai fan un primo sguardo al prossimo capitolo delle oscure avventure di Styx. Puoi dare un'occhiata qui sotto.

