Suggerimenti per iniziare a Atomfall

Sebbene sia stato spesso paragonato a Fallout o addirittura a S.T.A.L.K.E.R., Rebellion sembra unAtomfall 'esperienza unica non appena ti svegli per la prima volta in un bunker nel mezzo della zona, senza ricordare perché sei lì. Nonostante il bel paesaggio e la gente amichevole del villaggio di Wyndham, l'ambiente circostante è tutt'altro che sicuro e, se hai alzato la difficoltà e vuoi sopravvivere, ecco alcuni suggerimenti iniziali per aiutarti a progredire.

La furtività è tua amica

Quando esci per la prima volta dal bunker, probabilmente con poco più di un po' di stoffa, alcol, vestiti che hai addosso e una pistola arrugginita, non sarai in grado di affrontare un gruppo di Fuorilegge, Druidi, Protocollo o chiunque altro si metta contro di te cercando di trovare la via d'uscita dalla zona. Sarai in grado di farlo abbastanza presto, ma ricorda che questo gioco riguarda più l'esplorazione e l'aspetto del mistero che qualcosa come Fallout. Puoi scoppiare con un arco, un fucile o una mazza, ma puoi anche prendere a calci i denti piuttosto facilmente. Per l'inizio del gioco, quindi, ti consigliamo di mantenerti basso, usando l'erba alta e l'abilità di abbattimento rotto per tenerti al sicuro.

Sblocca gli strumenti per il successo in anticipo

Quando ti dirigi per la prima volta a Slatten Dale appena uscito dal bunker, il tuo istinto potrebbe essere quello di andare a Wyndham Village, l'insediamento principale diAtomfall, per cercare sicurezza, ma il primo vero obiettivo del gioco ti manda a nord di Slatten Dale, per incontrare un commerciante chiamato Molly. Ora, Molly ti racconterà alcune informazioni interessanti sulla storia, ma non è per questo che ti consigliamo di vederla prima. No, invece dovresti trovarla perché può scambiarti un metal detector, un oggetto che ti avviserà di nascondigli e cestini speciali per il pranzo nel terreno, pieni di provviste, e alcuni indizi extra se sei fortunato. Inoltre, anche se puoi prenderne uno da un commerciante, ti consigliamo di trovare una torcia, poiché alcune delle aree di Atomfall possono diventare buie.

Fare attenzione

Di solito in un gioco prendo molti appunti e libri, ma raramente do loro più di un'occhiata. In Atomfall, dovrai eliminare quell'abitudine, poiché ogni pezzo di carta può portarti in un'altra tana del coniglio. Con il gioco che non ti dice mai cosa fare e come farlo, ti affidi a note e indizi come storia. Inoltre, presta particolare attenzione alla tua mappa, oltre ai percorsi e alle posizioni chiave, poiché a volte dovrai utilizzare le coordinate per trovare i punti chiave del tesoro o le posizioni nascoste dei personaggi. Controlla attentamente anche l'ambiente circostante, poiché anche gli oggetti vitali non brilleranno di un grande bagliore e puoi camminare proprio accanto a loro.

Batti!

Pipistrello sbagliato ma hai capito l'idea. Ho provato molte armi in Atomfall e penso che la mazza da cricket sia una delle migliori armi da mischia del gioco, se non la migliore. Il suo danno non è il massimo, ma può tenere sotto controllo intere ondate di nemici con la quantità di stordimento che questi pipistrelli hanno. I fuorilegge li portano in giro a Slatten Dale e, una volta che ne avrai preso uno, non ti guarderai indietro. Anche rispetto alle armi a distanza, è difficile non mettere in azione la mazza, poiché non si rompe e ogni colpo respinge un avversario in modo che non possa attaccare se stesso.

I trader e B.A.R.D. ti fanno guadagnare le tue abilità

Le abilità sono un po' strane in Atomfall. Sono più simili ai distintivi Scout che guadagni dagli stimolanti dell'allenamento. Raccogli abbastanza stimolanti e puoi aumentare la salute, disarmare le trappole e altro ancora. Noterai nel menu delle abilità che molte patch sono lasciate vuote. Per sbloccare queste abilità e renderle acquistabili, ci sono alcuni libri di abilità nascosti, ma per il resto puoi trovarne alcuni anche con i commercianti. Assicurati solo di portare abbastanza provviste. Inoltre, per ottenere gli Stimolanti dell'Addestramento, ti suggeriamo di cercare accuratamente tutte le strutture B.A.R.D. che puoi, così come le casse B.A.R.D. B.A.R.D. è il nome del gruppo di scienziati che stava facendo ricerca a Wyndham e dintorni, quindi se vedi qualcosa con una porta arancione, aspettati punti abilità nascosti all'interno.

Gioca su tutti i lati in modo da avere sempre la meglio

Puoi portare la storia in molte direzioni diverse in Atomfall. Seguirai le parole del severo leader del Protocollo o ti fiderai di una donna misteriosa nel bosco? Credi che un elettricista che lavora da solo possa tirarti fuori o ascolterai le parole inquietanti che ti vengono incontro ogni volta che alzi in mano un telefono? Noi diciamo perché non provarli tutti, almeno per un po'. Puoi uccidere chi vuoi praticamente in Atomfall, ma se riesci a tenere tutti dalla tua parte abbastanza, puoi raccogliere i frutti e ottenere nuovi indizi per capire la tua via d'uscita dalla zona. Certo, non puoi accontentare tutti per sempre, ma quando inizi è meglio valutare le tue opzioni, poiché le rivelazioni arrivano in seguito che potrebbero farti cambiare idea.

Se non puoi batterlo, abbandonalo

In Atomfall, ci sono molte volte in cui pensi di andare nella direzione giusta, solo per trovare una porta chiusa davanti a te o un ostacolo che non riesci ancora a superare. In tal caso, l'unica cosa che puoi e dovresti fare è adottare l'approccio di Elden Ring. La mappa di Atomfall è composta da quattro regioni principali, ognuna delle quali è piuttosto piccola, quindi tornare indietro non richiede molto tempo. Inoltre, spesso dovrai tornare dopo aver scoperto qualcosa di nuovo nella storia. Quindi, non buttarti in un buco irradiato più e più volte se non ne hai bisogno, e vai da qualche altra parte per vedere cosa c'è là fuori da scoprire.