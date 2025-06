Switch 2 ha venduto oltre tre milioni di unità in meno di 24 ore

HQ

Nintendo non ha ancora riportato alcun dato di vendita per l'attesissimo Switch 2. Ma secondo fonti non confermate, ci sono molti elementi che fanno pensare che la console abbia battuto i record precedenti e che la domanda abbia superato ogni aspettativa. Questo nonostante un prezzo piuttosto elevato che è stato criticato sin dalla sua rivelazione, si dice che Switch 2 abbia venduto più di tre milioni di console in meno di 24 ore.

Se questo è vero, è tre volte il numero del precedente detentore del record, PlayStation 4, che è riuscito a vendere circa un milione di console nelle prime 24 ore. Il che significa che possiamo aspettarci che Switch 2 batta anche il record di due mesi di 4,5 milioni di unità vendute.

Ci sono state segnalazioni di enormi code a Tokyo e New York per entrare in possesso della console. Molti analisti hanno già rivisto al rialzo le previsioni precedenti in base alla forte domanda e molti ora credono che Nintendo potrebbe riuscire a vendere fino a 17 milioni di console Switch 2 fino a marzo 2026.

Hai acquistato uno Switch 2 e pensi che la console continuerà a vendere allo stesso ritmo rapido?