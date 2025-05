Takahisa Taura lascia PlatinumGames per fondare il proprio studio

HQ

Non è stato un buon momento per lo studio giapponese PlatinumGames. Da quando uno dei suoi creativi chiave, sotto forma di Hideki Kamiya, molti altri hanno abbandonato la nave e sembra che lo studio possa avere seri problemi a rimettersi in piedi. Ora Takahisa Taura, direttore di Astral Chain e designer di NieR: Automata in collaborazione con Square Enix, se ne va.

Come riportato da Stealth40k sul loro account X, sembra che il regista abbia già fondato un nuovo studio chiamato Eel Game Studio con un cambio di location da PlatinumGames. Tutto sembra indicare che la partenza di Taura sia motivata dallo stesso motivo di Kamiya, le differenze tra il management e i creativi.

Resta da vedere se riusciranno a ricreare i successi che hanno ottenuto una volta con PlatinumGames.