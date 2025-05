Team Spirit incoronato campione PGL Astana

HQ

L'ennesimo grande torneo Counter-Strike 2 è giunto al termine. Dopo una settimana ricca di azione, le squadre e i giocatori sono partiti dal Kazakistan e dalla città di Astana, dopo essersi dati battaglia per circa otto giorni per una fetta di un montepremi di $ 625.000. Con questo in mente, c'è un vincitore da discutere.

Dopo un emozionante girone di playoff, Team Spirit è riuscito a uscire in testa dopo aver superato Astralis nella finalissima in un convincente 3-1. Questo risultato ha visto Team Spirit tornare a casa con $ 200.000 di premio in denaro, il tutto impostandoli come uno da tenere d'occhio prima del BLAST Austin Major tra un paio di settimane.

Fino ad allora, questo fine settimana vedrà un gruppo di altre più grandi squadre provenienti da tutto il mondo affollare Dallas per competere in IEM Dallas come parte di DreamHack Dallas.