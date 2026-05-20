Team Spirit incoronato campione PGL Astana, sconfiggendo Team Falcons nel processo

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Forse l'hai trascurato a causa dell'enorme numero di eventi esports svolti nello scorso weekend, ma anche l'evento PGL Astana 2026 si è concluso, vedendo la partecipazione e la partecipazione di molte delle migliori squadre Counter-Strike 2 di tutto il mondo.

A tal fine, dopo una serie frenetica di azione, Team Spirit è uscito vincitrice, superando rapidamente Team Falcons in una finale per 3-0 in cui l'organizzazione ha portato via l'organizzazione a vincere 256.000 dollari di premi e li ha messi in posizione di uno dei due da tenere d'occhio mentre ci avviciniamo all'IEM Colonia a giugno.

È stato inoltre rivelato che PGL Astana 2026 è stato un evento da record per l'organizzatore del torneo, essendo diventato l'evento Counter-Strike non importante più seguito ospitato dalla PGL, con un picco di 1.169.121 spettatori durante la finale del 17 maggio. Inutile dire che il competitivo Counter-Strike 2 è molto vivo e vegeto.