Team Vitality annuncia l'aggiornamento Valorant Roster del Champions Tour

La squadra francese Team Vitality ha rivelato il suo roster aggiornato Valorant Champions Tour, una rosa di giocatori che rappresenteranno la squadra nel VCT nel 2026 e anche nei prossimi tornei offseason. Il roster è molto diverso, con tre giocatori attivi di ritorno e uno staff tecnico per lo più nuovo.

Tra i giocatori di ritorno c'è il veterano (a questo punto) Nikita "Derke" Sirmitev, con Ștefan "Sayonara" Mîtcu che mantiene il posto guadagnato all'inizio di quest'anno. Allo stesso modo, Timofey "Chronicle" Khromov rimane con la squadra dopo essere entrato in ottobre. I nuovi arrivati includono Dawid "PROFEK" Święć ed Elias "Jamppi" Olkkonen, che saranno i leader del gioco.

Guardando al reparto allenatori, Gregor "PAL" Morton si unisce come capo allenatore mentre Benjamin "Scuttt" Hutchinson assume le responsabilità strategiche di allenamento.

La cosa principale da notare su questa squadra è che Sayonara è attualmente troppo giovane per il VCT e diventerà eleggibile solo a marzo, quando compirà 18 anni, il che significa che il posto nel roster attivo sembrerà essere occupato da Saif "Sayf" Jibraeel fino ad allora.

Per quanto riguarda ciò che Team Vitality intende ottenere con questo roster, l'organizzazione esprime l'ambizione chiara di "affermarsi in modo permanente ai vertici del panorama globale degli esports." Questo è qualcosa che il presidente e cofondatore Fabien "Neo" Divide spiega in modo più approfondito.

"Valorant è una scena essenziale per noi. Per il 2026, volevamo costruire un roster che combinasse leader affermati e giovani talenti promettenti, capaci di esibirsi al massimo livello, ed è esattamente ciò che abbiamo raggiunto. Ora tutte le stelle sono allineate per permetterci di esibire."

La squadra parteciperà al torneo Project Blender la prossima settimana, e poi nella divisione VCT EMEA quando tornerà nel nuovo anno.