Team Vitality estende Tekken 8 pro Jeondding fino al 2030

Dopo la sua apparizione al Esports World Cup in estate e aver rappresentato Team Vitality e aver guidato la squadra a una semifinale, la squadra francese ha ora annunciato che sta bloccando il giocatore sudcoreano Tekken 8 Jeon "Jeondding" Sang-hyun per il prossimo futuro.

È stato confermato che è stata organizzata un'estensione, un enorme peccato in quanto lega Jeondding all'organizzazione fino al 2030. A tal proposito, Danny Engels, direttore aziendale degli eSport globali di Team Vitality, ha spiegato:

"Garantire un impegno così a lungo termine negli eSport è qualcosa di veramente speciale e la dice lunga sull'assoluta fiducia che abbiamo in Jeondding, sia come giocatore che come persona. Il suo atteggiamento, la sua dedizione e il modo in cui incarna il DNA del Team Vitality rendono questa partnership naturale e stimolante. Siamo entusiasti di continuare a costruire questo viaggio insieme e siamo entusiasti di vedere tutti i traguardi che raggiungerà con noi negli anni a venire".

Jeondding rappresenterà Team Vitality questo fine settimana come parte di Evo France, che si terrà a Nizza tra il 10 e il 12 ottobre.