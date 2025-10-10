Team Vitality estende Tekken 8 pro Jeondding fino al 2030
Aspettatevi di vedere il combattente sudcoreano rappresentare l'organizzazione francese agli eventi per un po' di tempo.
Dopo la sua apparizione al Esports World Cup in estate e aver rappresentato Team Vitality e aver guidato la squadra a una semifinale, la squadra francese ha ora annunciato che sta bloccando il giocatore sudcoreano Tekken 8 Jeon "Jeondding" Sang-hyun per il prossimo futuro.
È stato confermato che è stata organizzata un'estensione, un enorme peccato in quanto lega Jeondding all'organizzazione fino al 2030. A tal proposito, Danny Engels, direttore aziendale degli eSport globali di Team Vitality, ha spiegato:
"Garantire un impegno così a lungo termine negli eSport è qualcosa di veramente speciale e la dice lunga sull'assoluta fiducia che abbiamo in Jeondding, sia come giocatore che come persona. Il suo atteggiamento, la sua dedizione e il modo in cui incarna il DNA del Team Vitality rendono questa partnership naturale e stimolante. Siamo entusiasti di continuare a costruire questo viaggio insieme e siamo entusiasti di vedere tutti i traguardi che raggiungerà con noi negli anni a venire".
Jeondding rappresenterà Team Vitality questo fine settimana come parte di Evo France, che si terrà a Nizza tra il 10 e il 12 ottobre.