Team Vitality ha incoronato l'IEM Cracovia campione 2026, ora a un trofeo di distanza da un doppio Grande Sl ESL consecutivo

HQ

Il primo evento Intel Extreme Masters della stagione 2026 è ormai terminato. Durante il fine settimana, il tabellone playoff per l'IEM Cracovia si è concluso e, detto questo, ora abbiamo un vincitore da mettere in evidenza.

Dopo aver superato Furia nella finale in modo convincente per 3-1, la squadra francese Team Vitality ha sollevato un altro trofeo, conquistando il titolo inaugurale IEM della stagione.

Questo risultato è importante per la squadra, non solo perché 400.000 dollari di premi stanno andando verso di loro, ma perché significa anche che ora sono a una sola vittoria in un trofeo ESL dal vincere un altro Grande Slam ESL, un'impresa che li renderebbe campioni consecutivi del Grande Slam. Per riferimento, un Grande Slam avviene quando una squadra vince quattro eventi ESL in dieci eventi complessivi e, dopo cinque, Team Vitality ha tre trofei: IEM Dallas 2025, ESL Pro League Season 22 e ora IEM Krakow 2026. La prossima opportunità che la squadra avrà per completare il Grande Slam sarà ad aprile all'IEM Rio.

Avevi il Team Vitality vincitore dell'IEM Cracovia sulla tua cartella di bingo?