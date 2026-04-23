Team Vitality presenta Counter-Strike 2 squadra accademica nota come Vitality Academy

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Non si può girarci intorno, Team Vitality è la migliore squadra Counter-Strike 2 al mondo in questo momento. L'organizzazione francese attualmente opera probabilmente una delle più grandi dinastie CS di tutti i tempi, e ora sta mettendo in atto una struttura che, si spera, garantirà che la squadra principale sia supportata da talenti futuri qualificati.

Team Vitality ha lanciato quella che chiama Vitality Academy, un'iniziativa accademica che mira a trovare e sviluppare Counter-Strike 2 talenti nel tentativo di "costruire i campioni del domani."

Con questa ambizione in mente, è stato nominato il primo elenco di giocatori e staff legati a Vitality Academy, con l'intero roster che include i seguenti.



Ulysse "katkame" Thiebault



Luca-Adrian "lucaZ" Gavrilut



Aleks "Reqqen" Frolov



Kirill "Dafra1D" Polieiko



Patrick "patrenzo" Hauer



Pablo "VdaK1NG" Escobar nel ruolo dell'allenatore della squadra



Matthieu Péché nel ruolo del team manager



Parlando del suo obiettivo con Vitality Academy, il presidente di Team Vitality, Fabien "Neo" DeVide, ha dichiarato: "Creare un'accademia Counter-Strike significa investire nel futuro del nostro ecosistema. Perché gli esports continuino a crescere e a strutturarsi, devono affidarsi a solidi percorsi di sviluppo capaci di identificare, supportare e coltivare i talenti di domani. Da Team Vitality, vogliamo rendere avanti oggi, ma anche costruire i campioni di domani e aiutare a elevare l'intera scena al livello successivo."

Vitality Academy cercherà di competere nella seconda divisione della competizione Counter-Strike 2. Il primo torneo che vedrà protagonista la squadra deve ancora essere definito.