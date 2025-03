Teardown si espande con il multiplayer

HQ

Il gioco sviluppato in Svezia Teardown, noto per il suo motore fisico avanzato e l'incredibile distruzione, sarà presto possibile divertirsi con gli amici. Sì, il multiplayer sta arrivando su Teardown, finalmente. Tuxedo Labs, guidato da Dennis Gustafsson, ha recentemente annunciato che stanno lavorando all'implementazione del supporto multiplayer, che in precedenza era disponibile solo tramite mod.

La modalità multiplayer ufficiale dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno per PC e successivamente anche per le versioni console del gioco. Un video teaser pubblicato di recente mostra quattro giocatori che esplorano insieme gli ambienti distruttivi del gioco e il piano è che i giocatori siano in grado di cooperare nella campagna, competere l'uno contro l'altro o semplicemente esplorare e distruggere in modalità sandbox.