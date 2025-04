Tekken 8 giocatore partecipa al torneo dal vivo con l'allenatore del cane legato alla schiena

HQ

Durante lo scorso fine settimana, alcuni dei migliori giocatori di Tekken 8 provenienti da tutto il mondo si sono recati in Texas negli Stati Uniti per competere nel torneo Texas Showdown 2025. Questo evento ha fatto notizia per un motivo che molti non avrebbero previsto, poiché durante l'azione dal vivo, un giocatore è salito sul palco per competere con un allenatore molto poco ortodosso legato alla schiena.

Jamie "IGottaJet" Drake ha attirato l'attenzione di molti quando ha cercato di giocare il suo set sotto l'occhio vigile del suo personal trainer e allenatore, il suo cane Shiba Inu Kintaro, che è stato portato in giro dal giocatore per tutto il torneo sulla schiena.

Inutile dire che questa bella scena ha attirato l'attenzione del capo di Tekken Katsuhiro Harada, che ha commentato il video del momento di Dexerto notando che lo userà come ispirazione per una nuova opzione di personalizzazione cosmetica in Tekken 8, qualcosa forse ispirato dall'oggetto cane Paul Phoenix di Tekken 5.

Sfortunatamente, IGottaJet e Kintaro non sono andati troppo lontano nel torneo, che è stato vinto da Too Ugly Esports ' Don "Gengis D0n" Brown.