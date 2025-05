TenZ annuncia l'uscita da Sentinels

HQ

Quando Valorant gli eSport sono decollati per la prima volta, c'erano una manciata di giocatori che hanno davvero attirato l'attenzione di molti in tutto il mondo, con una di queste persone Tyson "TenZ" Ngo. Dopo aver dimostrato di essere un talento enorme con Cloud9 Blue, si è presto trasferito e si è unito a Sentinels, dove la coppia ha acquisito un sacco di trofei e vittorie di tornei nel corso degli anni. Tuttavia, nel 2024, TenZ ha deciso di abbandonare il gioco competitivo per assumere invece un ruolo di creazione di contenuti a Sentinels, anche se anche questo sta volgendo al termine.

In un post su X, TenZ osserva che sta lasciando l'organizzazione Sentinels per perseguire invece un nuovo capitolo della sua vita. L'esatta natura di questo non è stata ancora confermata, ma TenZ ci ha detto:

"Sentinels è stata una vera famiglia per me, sia per i giocatori che per lo staff. Un po' agrodolce, ma sono entusiasta per questo nuovo capitolo della mia vita. Apprezzo tutti i fan dei Sentinels per il continuo supporto durante la mia carriera e spero che continuiate a sostenere la squadra anche con la mia assenza. Tutte le cose belle devono finire, addio Sen City è stato divertente!"

Cosa pensi che riservi il futuro per TenZ?