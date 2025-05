Terrorbytes è ora disponibile

HQ

Dal sangue pixelato all'horror psicologico: TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming è qui per portarti in un agghiacciante viaggio nostalgico attraverso alcuni dei momenti più terrificanti della storia dei videogiochi. Esattamente come – e quando – i giochi hanno iniziato a spaventarci davvero? Questa è una delle tante domande esplorate in TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming, ora disponibile per la visione online.

Il documentario è diretto dalla nerd horror e giornalista di giochi Lila Crowe, precedentemente nota per Pixels of Fear. Con un occhio amorevole ma critico, analizza non solo i giochi in sé, ma anche ciò che ci spaventa e perché.

Attraverso interviste con veterani del settore, sviluppatori di giochi e giocatori amanti dell'horror, il film si tuffa in profondità nell'evoluzione digitale del genere horror, dai primitivi jump scare di Alone in the Dark ai test di resistenza psicologica di Silent Hill 2 e ai moderni survival horror come Resident Evil Village.

Il documentario in cinque parti è ora disponibile per lo streaming.

Hai intenzione di dare un'occhiata a TerrorBytes?