The Fantastic Four: First Steps offrirà una versione diversa di Johnny Storm

Prima di essere Capitan America, Chris Evans era il Johnny Storm della Marvel. Ha interpretato il ruolo secondo le aspettative di molti fan, comportandosi come il giovane membro presuntuoso della squadra, inseguendo le gonne e non prendendo nulla troppo sul serio.

Joseph Quinn, che interpreterà Johnny Storm nel film dei Fantastici Quattro del MCU, vuole portare il personaggio in una direzione diversa. "È un uomo che guida con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente", ha detto Quinn a Entertainment Weekly. "Io e [il capo dei Marvel Studios] Kevin [Feige] stavamo parlando delle sue precedenti iterazioni e di dove siamo culturalmente. È stato etichettato come un donnaiolo, un tipo che se ne frega del diavolo, ma è sexy di questi tempi? Non credo".

"Questa versione di Johnny è meno insensibile nei confronti dei sentimenti delle altre persone, e si spera che ci sia un'autoconsapevolezza su ciò che sta guidando quel comportamento di ricerca dell'attenzione".

Matt Shakman, il direttore di The Fantastic Four: First Steps, ci ricorda che per essere sull'astronave con gli altri membri della squadra, Johnny doveva essere intelligente, e anche se potrebbe essere il fratello minore della prima famiglia della Marvel, non si comporterà sempre come tale.

The Fantastic Four: First Steps esce il 25 luglio.