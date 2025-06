The Outer Worlds 2 verrà lanciato a fine ottobre

HQ

Se dovessi scommettere su una cosa che sapremmo entro la fine del Xbox Games Showcase quest'anno, una data precisa su quando The Outer Worlds 2 verrà lanciato sarebbe in cima alla lista di molte persone. Perché? A causa del Direct dedicato che sta seguendo lo spettacolo principale.

Tuttavia, Obsidian ha appena rivelato che il seguito del gioco di ruolo arriverà il 29 ottobre 2025 e che, come Doom: The Dark Ages di recente, il gioco debutterà non solo su PC e consoleXbox Series X/S, ma anche su PS5.

In arrivo come lancio del primo giorno il Game Pass, riceveremo molte informazioni aggiuntive relative al titolo in arrivo tra poco più di un'ora.