Recentemente, The Witcher 3: Wild Hunt ha celebrato il suo decimo anniversario. Dieci anni da quando siamo partiti alla ricerca di Yennefer con Vesemir. Dieci anni da quando abbiamo combattuto la Caccia Selvaggia per tenere Ciri al sicuro. In quel periodo, molte persone hanno deciso di imbracciare spade d'argento e d'acciaio, come dimostrano gli ultimi dati finanziari dello sviluppatore CD Projekt Red.

Nel documento, CD Projekt Red conferma che The Witcher 3: Wild Hunt ha venduto più di 60 milioni di copie nei suoi dieci anni di disponibilità. Si tratta di un numero estremamente impressionante e dimostra quanto il gioco sia amato dalla comunità di gioco.

Nello stesso documento, CDPR ha anche rivelato che l'espansione a Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty - ha venduto più di 10 milioni di unità dal lancio. Ancora una volta, CD Projekt Red continua a mostrare quanto sia popolare. Con altri Witcher e Cyberpunk in arrivo, dovremo vedere se uno dei sequel in arrivo può eguagliare le vendite di The Witcher 3.