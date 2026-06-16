The Witcher 3: Wild Hunt modder ripristinano Gwent con un nuovo aggiornamento online

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Ci sono pochi minigiochi migliori in tutto il mondo dei videogiochi di Gwent. In una campagna di The Witcher 3: Wild Hunt, potresti facilmente impilare un'altra dozzina di ore circa al tempo di gioco a cercare carte Gwent e poi usarle nel semplice ma coinvolgente gioco di carte in stile carta-forbice-sasso. Sebbene il gioco standalone di CD Projekt Red fosse stato abbandonato anni fa, ora una nuova forma di Gwent online è tornata grazie ai modder dietro Witcher Online.

Come osservato da Wccftech, nel terzo grande aggiornamento della mod, i giocatori di Witcher Online possono ora immergersi in Gwent con i loro amici, proprio come nel gioco base. La mod monitorerà quali carte, mazzi ed eroi possiedi, facendo sì che la sensazione sia esattamente come l'esperienza per giocatore singolo, solo con un avversario intelligente quanto te.

Il gioco originale di Gwent era molto divertente, ma aveva parecchi exploit. Spammare carte spia nei mazzi Nilfgaard o Northern Realms era davvero OP, e un solo uso di una carta gelo meteo poteva praticamente eliminare qualsiasi mazzo Mostri. Comunque, sarà interessante vedere se si svilupperanno nuovi meta tramite Gwent online, e siamo soprattutto felici di rivederlo.