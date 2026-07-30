Thimbleweed Park 2 annunciato e lanciato nel 2028

Quasi dieci anni fa, la leggenda del point-and-click Ron Gilbert (creatore di The Secret of Monkey Island, tra altri capolavori) è tornato alle fondamenta classiche del genere con il divertente, ben scritto e meraviglioso Thimbleweed Park. Qui avevamo un mistero da risolvere, chiaramente ispirato a Twin Peaks e X-Files, anche se con una nota tocca comica ("I segnali sono forti stasera", per chi se lo ricorda).

Ora, lo stesso Gilbert ha annunciato tramite il suo blog, Grumpy Gamer, che è arrivato il momento di un sequel. Scrive che "abbiamo appena iniziato la produzione di Thimbleweed Park 2, in uscita all'inizio del 2028," e spiega che diversi membri del team originale torneranno per il sequel.

Gilbert promette di condividere aggiornamenti sul progetto "regolarmente per tenere tutti aggiornati" e osserva che il gioco è già disponibile per essere aggiunto alla tua wishlist su Steam. Ha anche menzionato che la prima versione è ora in offerta per Android, iOS, Steam e Switch, per chiunque non abbia ancora avuto la possibilità di provare questo classico moderno.