Thomas Tuchel rivela la rosa per le amichevoli con l'Inghilterra, senza Trent e con Maguire

HQ

Il tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha scelto la rosa per le prossime amichevoli partite, l'ultima pausa internazionale prima dei Mondiali, l'ultima rosa prima della finale da annunciare a maggio. La squadra rimarrà in Inghilterra, affrontando Uruguay e Giappone a Wembley il 27 e 31 marzo.

E ci sono alcune sorprese, come l'esclusione di Trent Alexander-Arnold dal Real Madrid, Alex Scott dal Bournemouth e Ollie Watkins dall'Aston Villa. Reece James e Trevo Chalobah del Chelsea sono anch'essi assenti per infortunio.

Tra le sorprese degne di nota ci sono Harry Maguire e Kobbie Mainoo dal Manchester United, Dominic Calvert-Lewin dal Leeds, che torna dopo cinque anni, Dominc Solanke, che torna per la prima volta da ottobre 2024, e per la prima volta dal novembre 2018, il difensore del Milan Fikayo Tomori.

Tuchel ha spiegato che voleva "portare giocatori che non abbiamo visto, che non hanno giocato molto, per aprire il quadro e la competizione per i biglietti aerei per gli Stati Uniti", e dividerà la lista di 35 giocatori in due gruppi, così che le squadre possano apparire molto diverse tra le due partite.

Rosa dell'Inghilterra per le amichevoli prima dei Mondiali:

Portieri:



Henderson



Pickford



Ramsdale



Steele



Trafford



Difensori:



Burn



Guehi



Sala



Konsa



Livramento



Maguire



O'Reilly



Quansah



Spence



Pietre



Tomori



Centrocampisti:



Anderson



Bellingham



Garner



Henderson



Mainoo



Palmer



Riso



Rogers



Wharton



Attaccanti:



Bowen



Calvert-Lewin



Eze



Foden



Gordon



Kane



Madueke



Rashford



Saka



Solanke



Cosa pensi della rosa inglese di Thomas Tuchel per marzo 2026, la penultima prima dei Mondiali?