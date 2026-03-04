Harry Maguire ha ricevuto una condanna detentiva sospesa di 15 mesi in Grecia per l'arresto nel 2020

HQ

Il giocatore del Manchester United, 32 anni, Harry Maguire ha ricevuto una nuova pena per il suo alterco sull'isola greca di Mykonos nel 2020, quando lui, suo fratello e un amico sono stati arrestati dopo una rissa fuori da un bar; ha affermato che sua sorella era stata iniettata con una "droga per lo stupro"; Maguire fu condannato da un tribunale greco per aggressione aggravata, resistenza all'arresto e tentato corruzione. Maguire è stato condannato a 21 mesi e 10 giorni di carcere, una pena sospesa, il che significava che avrebbe evitato di finire in prigione se non avesse commesso altri reati.

Tuttavia, quel verdetto fu impugnato dagli avvocati di Maguire, la sentenza annullata e una nuova sentenza impiegò cinque anni e mezzo ad arrivare. Ora ha ricevuto una condanna con la sospesa di 15 mesi da un tribunale greco, una sentenza che il suo team legale probabilmente farà nuovamente appello, per scagionargli completamente il nome da qualsiasi illecito, dato che hanno rifiutato più volte di risolvere il caso fuori dal tribunale.

Il giocatore inglese non è stato obbligato a partecipare al campo ed è stato convocato per la partita di Premier League contro il Newcastle mercoledì.