Thrustmaster ha svelato la sua nuova serie Sol-R

Il nuovo Sol-R 2 HOSAS Space Sim Duo di Thrustmaster si rivolge direttamente agli appassionati di simulatori di volo e spaziali ed è composto da due joystick ambidestri con un totale di 88 pulsanti programmabili, 16 assi, 4 grilletti, 2 mini-stick e 2 rotelle di scorrimento. Promette alta precisione e versatilità in un pacchetto ergonomico.

Il design include il supporto sia per il pollice che per il polso, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco in titoli come Elite Dangerous. C'è anche un'illuminazione RGB programmabile per coloro che vogliono aggiungere un tocco in più alla configurazione del proprio abitacolo. Entrambi i prodotti dovrebbero essere disponibili dal 19 maggio, al prezzo di 189,95 euro per il Sol-R 1 Flightstick e di 349,95 euro per il Sol-R 2 HOSAS Space Sim Duo.

