Tom Hanks è il protagonista del video musicale del figlio Chet Hanks che presenta riferimenti a Forrest Gump

In una svolta piuttosto sorprendente nell'intero dibattito sul nepotismo, il figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, ha appena utilizzato suo padre e uno dei suoi ruoli più famosi in un video musicale per la sua band, la nuova canzone di Something Out West.

Conosciuta come You Better Run, probabilmente puoi già indovinare cosa sta per succedere qui (Hanks e la corsa...), la canzone vede Hanks apparire in carne e ossa, il tutto mentre Chet Hanks ricrea alcuni momenti iconici di Forrest Gump mentre è vestito come l'ex personaggio di suo padre.

Le scene includono cenni alla panchina del film, ma anche diversi montaggi in esecuzione, e puoi vedere tutto questo da solo nel video incorporato qui sotto.

Chet Hanks non è l'unico figlio famoso di Tom Hanks, anche se è probabilmente il più diverso per quanto riguarda la sua fama. Mentre Chet è un musicista, Colin Hanks, Truman Hanks ed Elizabeth Ann Hanks sono tutti attori, registi o produttori.