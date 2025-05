Toronto Ultra apparirà alla Coppa del Mondo di Esports

HQ

L'organizzazione di eSport Movistar KOI ha preso la decisione di utilizzare il suo team Call of Duty League come rappresentante per l'evento Call of Duty: Black Ops 6 che si terrà al Esports World Cup durante l'estate.

Come notato in un post sui social media, l'organizzazione ha confermato che il Toronto Ultra continuerà a indossare il viola e il bianco per il torneo, poiché cerca di assicurarsi un risultato su una costa che è molto, molto lontana dal suo solito terreno di calpestio CDL del Nord America.

Per quanto riguarda la dataBlack Ops 6 in cui si svolgerà l'evento, è previsto per il 24-27 luglio, dove 16 delle migliori squadre di tutto il mondo si sfideranno per una fetta di un montepremi di $ 1,8 milioni.