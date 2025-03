Trump medita di riconoscere la Crimea come territorio russo Il cambiamento di posizione degli Stati Uniti potrebbe rimodellare la geopolitica mentre i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina acquistano slancio.

HQ Il sole tramonta sul Mar Nero, gettando lunghe ombre sulla costa frastagliata della Crimea, una regione coinvolta in un braccio di ferro geopolitico da quasi un decennio. A porte chiuse, l'amministrazione Trump starebbe valutando un cambiamento sismico nella politica degli Stati Uniti. La proposta: riconoscere la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, come territorio russo. Secondo fonti che hanno familiarità con le discussioni, questa mossa potrebbe far parte di un più ampio accordo di pace volto a porre fine alla guerra di tre anni tra Russia e Ucraina. La proposta, ancora nelle sue fasi iniziali, include anche la possibilità di sollecitare le Nazioni Unite ad adottare una posizione simile, anche se non sono state prese decisioni formali. Il potenziale riconoscimento della Crimea come territorio russo segna un netto allontanamento dal consenso internazionale, che vede in modo schiacciante la penisola come parte dell'Ucraina. Kiev ha ripetutamente dichiarato il suo desiderio di reclamare la Crimea, anche se riconosce l'impraticabilità di farlo con la forza. Nel frattempo, Mosca rimane ferma, insistendo sul fatto che la questione è irrevocabilmente risolta. Per ora, resta da vedere se questa controversa proposta guadagnerà trazione o complicherà ulteriormente un panorama diplomatico già fragile. Shutterstock