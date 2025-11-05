TSM sta uscendo dallaValorant competitiva con "nessun ritorno immediato in vista"

HQ

Sta diventando sempre più comune per le organizzazioni di eSport allontanarsi da scene in cui non ritengono che ci sia il supporto o la struttura adeguati per sostenere finanziariamente la loro presenza e i loro investimenti. A tal fine, il prossimo a prendere una decisione in merito è TSM, che si sta lasciando alle spalle Valorant senza l'intenzione di tornare.

In un post sui social media, l'organizzazione fa riferimento alla strutturaValorant della scena degli eSport come motivo per cui se ne sta andando, osservando che l'ecosistema semplicemente non offre lo spazio e lo spazio per le squadre al di sotto del circuito Tier 1 Valorant Champions Tour.

"Dopo un decennio nelValorant, abbiamo in programma di uscire dallo spazio senza un ritorno immediato in vista.

"Vorremmo ringraziare Riot per i suoi continui tentativi di ristrutturare in meglio l'ecosistema Tier 2 e per aver creato un gioco che tutti noi amiamo. Estendiamo il nostro più profondo apprezzamento a tutti i nostri giocatori in questi ultimi 5 anni che hanno reso possibile la storia di questo eSport".

Con questa decisione in mente, TSM ha rilasciato tutti e tre i suoi roster Valorant, inclusa la sua squadra maschile principale, la sua squadra Academy e la sua squadra Game Changers considerata come TSM X.