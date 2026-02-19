TSM torna a competitiva Rocket League (di nuovo)

HQ

TSM ha avuto una presenza strana nel mondo competitivo Rocket League, dato che l'organizzazione era un attore chiave negli esport, ma poi ha lasciato la scena per circa quattro anni. Da quel ritorno nel 2024, TSM ha cambiato diversi roster di giocatori, con l'ultimo grande cambiamento avvenuto nella fine del 2025, quando ha rilasciato un'altra squadra completa.

Ora TSM si sta preparando a ricominciare a competere, poiché è stato firmato un nuovo roster per l'organizzazione, una squadra che la rappresenterà nei prossimi eventi. Questo roster è composto dagli ex giocatori e manager del Project Delacruz, con i seguenti individui che si sono uniti alle fila di TSM.



Leonardo Raffael "Catalysm" Christ Ramos



Kevin "Kevin" Ameye



Nik Aiman Hakim "Sfinge" Bin Nik Azhar



Richard "trill." Juarez



Tino "Tynobad" Bader nel ruolo del manager



Per quanto riguarda il luogo in cui vedremo questa squadra in azione prossimamente, a partire da oggi parteciperanno alla Rocket League Championship Series Boston Major.