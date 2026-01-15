Tutte le squadre invitate per la ESL Pro League: Stagione 23 sono state rivelate

HQ

L'ESL ha già rivelato le 24 squadre che saranno presenti e presenti alla 23ª stagione della ESL Pro League, che si terrà a marzo a Stoccolma. Il torneo si terrà dall'1 al 15 marzo e molte delle più grandi squadre e organizzazioni del mondo saranno presenti e competeranno per il trofeo e per il premio in denaro disponibile.

Per quanto riguarda le squadre presenti, l'ESL ha condiviso il seguente grafico e, se vi state chiedendo perché alcuni nomi importanti siano assenti, è stato confermato che Team Falcons e Team Vitality hanno entrambi rifiutato l'invito a questo torneo (probabilmente per dare ai giocatori la possibilità di riposarsi nel calendario estremamente frenetico del 2026), lasciando così spazio a Ninjas in Pyjamas e Passion UA per colmare il vuoto. Questo cambiamento significa che, a causa delle classifiche, sia Aurora che B8 ricevono inviti diretti a Stage 2 e non devono prima progredire attraverso Stage 1.

Allo stesso modo, FUT Esports ha guadagnato un posto poiché una precedente regola competitiva a Season 22 significava che Lynn Vision era bannato dal loro prossimo torneo Tier 1 VRS, che per caso si trattava di Season 23.

Dai un'occhiata all'elenco completo degli invitati qui sotto.

Invitati della Fase 1:



Eredità



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



Astralis



Eroico



PaiN Gaming



FUT Esports



Ninja in pigiama



Passion UA



Parivision



NRG



Gladiatori Gaimin



Semper Fi Esports



M80



Monte



Invitati della Fase 2: