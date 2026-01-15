Gamereactor

Counter-Strike 2

Tutte le squadre invitate per la ESL Pro League: Stagione 23 sono state rivelate

A parte un paio di cambiamenti dell'ultimo minuto, la lista presenta una formazione molto ricca di stelle.

L'ESL ha già rivelato le 24 squadre che saranno presenti e presenti alla 23ª stagione della ESL Pro League, che si terrà a marzo a Stoccolma. Il torneo si terrà dall'1 al 15 marzo e molte delle più grandi squadre e organizzazioni del mondo saranno presenti e competeranno per il trofeo e per il premio in denaro disponibile.

Per quanto riguarda le squadre presenti, l'ESL ha condiviso il seguente grafico e, se vi state chiedendo perché alcuni nomi importanti siano assenti, è stato confermato che Team Falcons e Team Vitality hanno entrambi rifiutato l'invito a questo torneo (probabilmente per dare ai giocatori la possibilità di riposarsi nel calendario estremamente frenetico del 2026), lasciando così spazio a Ninjas in Pyjamas e Passion UA per colmare il vuoto. Questo cambiamento significa che, a causa delle classifiche, sia Aurora che B8 ricevono inviti diretti a Stage 2 e non devono prima progredire attraverso Stage 1.

Allo stesso modo, FUT Esports ha guadagnato un posto poiché una precedente regola competitiva a Season 22 significava che Lynn Vision era bannato dal loro prossimo torneo Tier 1 VRS, che per caso si trattava di Season 23.

Dai un'occhiata all'elenco completo degli invitati qui sotto.

Invitati della Fase 1:


  • Eredità

  • G2 Esports

  • Team Liquid

  • 3DMax

  • Astralis

  • Eroico

  • PaiN Gaming

  • FUT Esports

  • Ninja in pigiama

  • Passion UA

  • Parivision

  • NRG

  • Gladiatori Gaimin

  • Semper Fi Esports

  • M80

  • Monte

Invitati della Fase 2:


  • Furia

  • Spirito di squadra

  • Natus Vincere

  • Mouz

  • FaZe Clan

  • I Mongoli

  • Aurora Gaming

  • B8

