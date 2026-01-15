Tutte le squadre invitate per la ESL Pro League: Stagione 23 sono state rivelate
A parte un paio di cambiamenti dell'ultimo minuto, la lista presenta una formazione molto ricca di stelle.
L'ESL ha già rivelato le 24 squadre che saranno presenti e presenti alla 23ª stagione della ESL Pro League, che si terrà a marzo a Stoccolma. Il torneo si terrà dall'1 al 15 marzo e molte delle più grandi squadre e organizzazioni del mondo saranno presenti e competeranno per il trofeo e per il premio in denaro disponibile.
Per quanto riguarda le squadre presenti, l'ESL ha condiviso il seguente grafico e, se vi state chiedendo perché alcuni nomi importanti siano assenti, è stato confermato che Team Falcons e Team Vitality hanno entrambi rifiutato l'invito a questo torneo (probabilmente per dare ai giocatori la possibilità di riposarsi nel calendario estremamente frenetico del 2026), lasciando così spazio a Ninjas in Pyjamas e Passion UA per colmare il vuoto. Questo cambiamento significa che, a causa delle classifiche, sia Aurora che B8 ricevono inviti diretti a Stage 2 e non devono prima progredire attraverso Stage 1.
Allo stesso modo, FUT Esports ha guadagnato un posto poiché una precedente regola competitiva a Season 22 significava che Lynn Vision era bannato dal loro prossimo torneo Tier 1 VRS, che per caso si trattava di Season 23.
Dai un'occhiata all'elenco completo degli invitati qui sotto.
Invitati della Fase 1:
- Eredità
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
- Astralis
- Eroico
- PaiN Gaming
- FUT Esports
- Ninja in pigiama
- Passion UA
- Parivision
- NRG
- Gladiatori Gaimin
- Semper Fi Esports
- M80
- Monte
Invitati della Fase 2:
- Furia
- Spirito di squadra
- Natus Vincere
- Mouz
- FaZe Clan
- I Mongoli
- Aurora Gaming
- B8