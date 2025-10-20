Twisted Minds è stato incoronato campione della PUBG Global Series 9

HQ

Durante lo scorso fine settimana, il torneo PUBG Global Series 9 si è concluso, con questo evento in cui un gruppo dei migliori giocatori e squadre si è radunato in Malesia per competere di persona per una fetta di un montepremi di $ 300.000. Dopo una settimana frenetica di azione, ora conosciamo il vincitore.

Dopo un'intensa finale, Twisted Minds è uscito in testa, tenendo a bada un Virtus.pro con Team Falcons, Gen.G Esports e Four Angry Men all'inseguimento. Tutto sommato, è stata una prestazione piuttosto dominante da parte di Twisted Minds, che ha registrato 197 punti totali, in parte grazie alla vittoria di quattro delle 18 partite totali e all'assicurarsi il primo posto in altre cinque partite. Questo è stato sufficiente per sviluppare un cuscinetto di 40 punti in avanti rispetto a V.P.

Per quanto riguarda il futuro di Twisted Minds, dovrà presto difendere il suo titolo al PUBG Global Series 10 quando ciò accadrà dalla prossima settimana.