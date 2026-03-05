Ubisoft vuole riportare la cooperativa in Assassin's Creed

HQ

Ieri sera, Ubisoft ci ha scatenato l'equivalente di una bomba H nelle notizie di Assassin's Creed, con un post sul suo sito web che spiega tutto ciò che arriverà al franchise ora, così come nel prossimo e lontano futuro. Abbiamo ricevuto la conferma che Assassin's Creed: Black Flag Resynced era ufficiale, che il supporto su Shadows stava finendo e molto altro.

Un po' nascosto in un paragrafo su "diversi altri progetti attualmente in corso", abbiamo visto menzione della cooperativa in Assassin's Creed. Una funzione che non è stata abbracciata dai tempi di Unity, ma che i fan chiedono da tempo. "Stiamo anche valutando di riportare la cooperativa in Assassin's Creed --- un dettaglio che sappiamo non sia passato inosservato," scrive Jean Guesdon, responsabile dei contenuti di Assassin's Creed.

Subito dopo, si fa riferimento a un progetto che Ubisoft ha abbandonato. "Anche se recentemente abbiamo scelto di allontanarci da un progetto iniziale, le lezioni di quel lavoro stanno già aiutando a plasmare il nostro approccio in futuro," spiega il post. Forse significa che il progetto era un gioco cooperativo, che alla fine non ha funzionato. Probabilmente non lo sapremo mai, ma anche se lo fosse, Ubisoft non rinuncerà a farci fare parkour in strade affollate e alberi posizionati comodamente insieme.

Inoltre, vale la pena menzionare nello stesso paragrafo che Assassin's Creed Jade è ancora in fase di sviluppo, nel caso ti fossi dimenticato per un attimo.