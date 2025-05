Ucraina e Stati Uniti firmano un accordo sui minerali

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno finalizzato un accordo negoziato da tempo che garantisce a Washington l'accesso preferenziale alle risorse minerarie ucraine, istituendo al contempo un fondo congiunto per la ricostruzione dell'Ucraina.

Firmato a Washington, l'accordo è stato sostenuto da Trump come un modo per garantire il ritorno degli aiuti statunitensi e approfondire i legami strategici. I funzionari ucraini hanno sottolineato che le decisioni sull'estrazione rimangono sotto il controllo di Kiev e che non sono stati assunti obblighi di debito.

Il patto è considerato fondamentale per sostenere il sostegno degli Stati Uniti, bilanciando al contempo gli impegni costituzionali dell'Ucraina e le ambizioni dell'UE. Per ora, resta da vedere come l'accordo modellerà la futura cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina e la stabilità regionale.