ULF Esports e BBL PCIFIC promossi a Valorant Champions Tour EMEA

È giunto il momento per la EMEA Valorant Champions Tour, almeno la divisione maschile, di entrare a pieno titolo nella sua offseason. Il torneoEMEA Ascension si è concluso durante il fine settimana, il che significa che ora conosciamo l'elenco completo delle organizzazioni che saranno presenti nell'azione della massima serie quando tornerà nel nuovo anno.

Dopo essersi piazzati rispettivamente primo e secondo al torneo EMEA Ascension, sia ULF Esports che BBL PCIFIC si sono assicurati il loro posto nel VCT EMEA. Con questo in mente, l'elenco completo delle squadre confermate per il 2026 EMEA Valorant Champions Tour è il seguente.



Articoli di posta elettronica BBL



Fnatic



ESport FUT



Karmine Corp



Natus Vincere



Squadra Eretici



Squadra Liquid



Vitalità di squadra



GiantX



Compagni gentili



ULF Esports



BBL PCIFIC



La data esatta di inizio del VCT 2026 deve ancora essere comunicata, ma sappiamo che gli eventi Kickoff sono previsti per gennaio e febbraio.