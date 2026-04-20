Un nuovo negozio pop-up Nintendo è apparso nel centro di Londra

HQ

In un colpo di scena piuttosto sorprendente, è apparso a Londra un nuovo negozio pop-up Nintendo, con l'iconico gigante giapponese che ha preso il controllo della sede di Tottenham Court Road Argos offrendo una grande quantità di merchandising e attrezzature tipicamente difficili da procurare.

Secondo My Nintendo News, il pop-up rimarrà accessibile per i prossimi mesi, considerato la Nintendo Experience Zone e offrirà peluche, action figure e persino amiibo difficili da trovare.

Non è la prima volta che un negozio pop-up apre a Londra, dato che uno è arrivato alla fine del 2025 e rimane aperto per circa tre settimane. Questo ultimo sviluppo suggerisce che Nintendo abbia considerato questo pop-up un successo e intenda offrire più frequentemente questi negozi a chi vive o viaggia verso la capitale britannica.