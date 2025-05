Uzi diventerà il secondo League of Legends membro della Hall of Legends

HQ

Riot Games ha annunciato l'anno scorso che stava avviando un sistema simile a una Hall of Fame per il competitivo League of Legends, con questo luogo per documentare e immortalare il meglio del meglio nell'eSport. È noto come Hall of Legends e, non sorprende che il primo ad essere inserito sia stato Lee "Faker" Sang-hyeok per la sua carriera leggendaria, ineguagliabile e in corso. Ora è stato annunciato il secondo indotto.

L'indotto del 2025 sarà il cinese Jian "Uzi" Zihao. Uzi ha anche avuto una carriera molto leggendaria e di lunga durata, che si è protratta per circa un decennio e si è conclusa più recentemente nel dicembre 2023. In quel periodo, ha vinto campionati del mondo, ha dimostrato di essere uno dei più forti giocatori di meccanica al mondo e si è assicurato anche una serie di record e trofei individuali, rendendolo uno dei migliori in circolazione.

Parlando di Uzi e delle sue credenziali, Riot aggiunge: "Ampiamente acclamato come uno dei più grandi lanciatori in corsia inferiore nella storia di League of Legends, Uzi ha elettrizzato i fan con la sua precisione meccanica e il suo gioco senza paura. Scalando la LPL con il Royal Club e successivamente dominando con il Royal Never Give Up (RNG), ha contribuito a ridefinire i limiti della scena professionistica. La feroce competitività di Uzi e il profondo legame con i fan sono stati fondamentali per portare gli eSport nel mainstream in Cina. Le sue straordinarie prestazioni alle finali del Campionato del Mondo 2013 e 2014 – e i suoi successi più importanti nel 2018 – hanno cementato la sua eredità come icona globale".

Uzi sarà ufficialmente aggiunto al Hall of Legends il 27 maggio e, per celebrare questa induzione, Riot ha collaborato con Mercedes per creare una Classe G personalizzata unica nel suo genere che sarà una "compagna costante, ricordandogli sempre i suoi grandi successi", come responsabile della comunicazione e del marketing di Mercedes-Benz AG, Bettina Fetzer, spiega.