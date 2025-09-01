Valorant Champions 2025: ecco i gironi e quando inizia il torneo

HQ

Gli ultimi eventi regionali per la stagione 2025 Valorant Champions Tour sono giunti al termine. Poiché questi tornei sono ormai nei libri, conosciamo le rispettive squadre presenti al Champions 2025, e allo stesso modo come sono organizzati i rispettivi gruppi.

La fase a gironi, che si svolgerà a partire dal 12 settembre, durerà fino al 22 del mese e, per quanto riguarda la disposizione dei gruppi, si vedano i quattro gruppi di seguito.

Gruppo A:



Rex di carta



GiantX



Sentinelle



XLG Esports



Gruppo B:



Bilibili Gaming



Rex Regum Qeon



Fnatic



MiBR



Gruppo C:



Squadra Liquid



NRG



EDward Gioco



DRX



Gruppo D:



G2 Esports



Giochi di Dragon Ranger



T1



Squadra Eretici



Di ogni girone, le due migliori squadre avanzeranno ai playoff, mentre le due peggiori saranno eliminate. Per quanto riguarda l'inizio dei playoff, questo inizierà dal 25 settembre e durerà fino al 5 ottobre, con in palio 1 milione di dollari per il vincitore. La fase a gironi e la maggior parte dei playoff si svolgeranno anche come Les Arenes a Evry-Courcouronnes, e le ultime quattro partite si svolgeranno a Accor Arena a Parigi.

Chi pensi sia il favorito per vincere Champions 2025?