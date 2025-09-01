Valorant Champions 2025: ecco i gironi e quando inizia il torneo
16 tra le migliori squadre di tutto il mondo si sfideranno in Francia.
Gli ultimi eventi regionali per la stagione 2025 Valorant Champions Tour sono giunti al termine. Poiché questi tornei sono ormai nei libri, conosciamo le rispettive squadre presenti al Champions 2025, e allo stesso modo come sono organizzati i rispettivi gruppi.
La fase a gironi, che si svolgerà a partire dal 12 settembre, durerà fino al 22 del mese e, per quanto riguarda la disposizione dei gruppi, si vedano i quattro gruppi di seguito.
Gruppo A:
- Rex di carta
- GiantX
- Sentinelle
- XLG Esports
Gruppo B:
- Bilibili Gaming
- Rex Regum Qeon
- Fnatic
- MiBR
Gruppo C:
- Squadra Liquid
- NRG
- EDward Gioco
- DRX
Gruppo D:
- G2 Esports
- Giochi di Dragon Ranger
- T1
- Squadra Eretici
Di ogni girone, le due migliori squadre avanzeranno ai playoff, mentre le due peggiori saranno eliminate. Per quanto riguarda l'inizio dei playoff, questo inizierà dal 25 settembre e durerà fino al 5 ottobre, con in palio 1 milione di dollari per il vincitore. La fase a gironi e la maggior parte dei playoff si svolgeranno anche come Les Arenes a Evry-Courcouronnes, e le ultime quattro partite si svolgeranno a Accor Arena a Parigi.
Chi pensi sia il favorito per vincere Champions 2025?