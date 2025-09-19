Valorant Champions 2025: quattro squadre hanno già timbrato il biglietto per i playoff

HQ

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della stagione 2025 Valorant Champions Tour, poiché l'evento Champions è in pieno svolgimento e ha un buon modo per farlo. Finora, gran parte della fase a gironi è stata completata, tanto che sappiamo già di quattro squadre che hanno timbrato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta che saranno i playoff.

Non conosciamo ancora le teste di serie in quanto c'è ancora molto spazio per i movimenti, ma per quanto riguarda le quattro squadre che saranno nei playoff, sono:



Rex di carta



Fnatic



NRG



Squadra Eretici



Gli altri quattro slot saranno decisi entro la fine della settimana, con otto squadre che verranno eliminate da Champions una volta completata questa classificazione. Allo stato attuale, anche i favoriti per timbrare il biglietto sono GiantX, MiBR, DRX e T1, ognuno dei quali deve solo vincere la partita decisiva nel proprio girone per avanzare, il tutto mentre XLG Esports, Sentinels, Bilibili Gaming, Rex Regum Qeon, EDward Gaming, Team Liquid, Dragon Ranger Gaming e G2 Esports devono sopravvivere a due partite a eliminazione diretta per avanzare ai playoff.

Chi pensi avanzerà ai playoff?