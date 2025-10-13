Valorant Champions Tour Ascension EMEA 2025: programma completo e squadre qualificate
Prende il via questo fine settimana e vede otto squadre competere per due posti nella massima divisione.
Mentre la stagione Valorant Champions Tour per il 2025 è effettivamente terminata come Champions conclusa poche settimane fa, ci sono alcuni procedimenti aggiuntivi in corso, principalmente per garantire che la stagione 2026 sia pronta per iniziare quando inizia il nuovo anno.
A tal fine, il prossimo fine settimana si svolgerà l'evento Ascension EMEA 2025, in cui otto squadre cercheranno di assicurarsi uno dei due posti nella scena VCT della massima divisione. Sarà un evento LAN completo che si svolgerà al Riot Games Arena di Berlino, e per quanto riguarda le otto squadre in gara, puoi vedere queste informazioni qui sotto.
Squadre qualificate Ascension EMEA 2025:
- ULF Esports
- BBL PCIFIC
- Menti contorte
- Esports aziendali
- Obbligatorio
- Vita lavorativa
- DNSTY
- FOKUS
Il formato utilizzato è un girone a doppia eliminazione in cui ogni partita è al meglio delle tre. In sostanza, ogni squadra ha due vite in questo torneo, dove se perde una seconda partita, verrà eliminata. Il programma è così.
- 18 ottobre: Fase a gironi Giorno 1 - due Bo3 (Gruppo A)
- 19 ottobre: Fase a gironi Giorno 2 - due Bo3 (Gruppo B)
- 20 ottobre: Fase a gironi 3ª giornata - due Bo3 (partite perdenti di entrambi i gruppi)
- 21 ottobre: 4ª giornata della fase a gironi - due Bo3 (vincitrice di entrambi i gironi)
- 22 ottobre: 5ª giornata della fase a gironi - due Bo3 (partite decisive di entrambi i gironi)
- 23-24 ottobre: Giorni bui
- 25 ottobre: Prima partita dell'Ascensione - un Bo5
- 26 ottobre: Seconda partita dell'Ascensione - un Bo5
I lavori di ogni giorno iniziano alle 16:00 BST/17:00 CEST, e anche se non ci sarà un pubblico dal vivo per la parte di gruppo, ci viene promesso un "approccio di trasmissione nuovo di zecca, divertente e intimo che pensiamo vi piacerà". Ci saranno fan presenti agli ultimi due giorni di spettacolo.
Chi ti aspetti di essere promosso al VCT?