Valorant Champions Tour: ecco le final four della Fase 2 della EMEA League

È tempo di concludere il secondo Stage dell'anno nella divisione EMEA di Valorant Champions Tour. Il torneo è già nelle sue fasi finali, poiché attualmente rimangono solo quattro squadre in lizza, con queste quattro squadre pronte a darsi battaglia durante il fine settimana nel tentativo di vincere un premio in denaro ma, soprattutto, di timbrare anche un biglietto per Champions.

In totale, saranno messi in palio due Champions slot, assegnati al vincitore e al secondo classificato, il che significa che assicurarsi un posto in finale è della massima importanza. Anche il premio in denaro di $ 100.000 per la vincita è una bella ciliegina sulla torta.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri rimanenti, è prevista la finale del girone superiore, che vedrà BBL Esports e Team Liquid affrontarsi, con il vincitore che si assicurerà un posto per le finali. Il perdente scende nella finale del girone inferiore, dove affronterà il vincitore di GiantX contro Natus Vincere.

Di queste quattro squadre, solo BBL Esports e Team Liquid hanno una vita extra, poiché chiunque si trovi nel girone inferiore (o nel gran finale per definizione) è a rischio di eliminazione, il che significa che ogni partita è cruciale in questa fase dell'evento.

Due partite si giocheranno domani, prima della finale del girone inferiore di sabato e della finalissima di domenica, tutte giocate al Riot Games Arena di Berlino, in Germania.