Valorant Champions Tour Masters Santiago: Le 12 squadre qualificate sono state decise
Il tabellone è fissato per il torneo che inizierà alla fine di febbraio.
Il tabellone e le squadre qualificate per il primo grande torneo internazionale Valorant dell'anno sono decisi. Previsto per l'inizio della fine del mese, il 28 febbraio, l'evento Valorant Champions Tour Masters Santiago vedrà 12 delle migliori squadre del mondo accorgersi in Cile per contendere un montepremi da 1 milione di dollari e anche un trofeo. Detto ciò, le 12 squadre qualificate sono le seguenti.
EMEA:
- BBL Esports
- Compagni Gentili
- Team Liquid
Americhe:
- Furia
- G2 Esports
- NRG
Cina:
- Tutti i Gamer
- XI LAI Gaming
- Edward Gaming
Pacifico:
- Nongshim Redforce
- T1
- Paper Rex
Per il resto, il tabellone dell'evento è stato fissato (e condiviso in quella che sembra una foto scattata con il telefono di qualcuno...), il che significa che conosciamo le partite di apertura del torneo e allo stesso modo come potrebbe essere posizionato il resto dell'evento. Vedi il tabellone completo qui sotto così come le prime partite.
- Compagni Gentili contro Edward Gaming
- T1 vs. Team Liquid
- G2 Esports vs. Paper Rex
- XI LAI Gaming vs. NRG
Chi pensi arriverà fino in fondo al Masters Santiago?