Valorant Champions Tour Masters Santiago: Le 12 squadre qualificate sono state decise

Il tabellone e le squadre qualificate per il primo grande torneo internazionale Valorant dell'anno sono decisi. Previsto per l'inizio della fine del mese, il 28 febbraio, l'evento Valorant Champions Tour Masters Santiago vedrà 12 delle migliori squadre del mondo accorgersi in Cile per contendere un montepremi da 1 milione di dollari e anche un trofeo. Detto ciò, le 12 squadre qualificate sono le seguenti.

EMEA:



BBL Esports



Compagni Gentili



Team Liquid



Americhe:



Furia



G2 Esports



NRG



Cina:



Tutti i Gamer



XI LAI Gaming



Edward Gaming



Pacifico:



Nongshim Redforce



T1



Paper Rex



Per il resto, il tabellone dell'evento è stato fissato (e condiviso in quella che sembra una foto scattata con il telefono di qualcuno...), il che significa che conosciamo le partite di apertura del torneo e allo stesso modo come potrebbe essere posizionato il resto dell'evento. Vedi il tabellone completo qui sotto così come le prime partite.



Compagni Gentili contro Edward Gaming



T1 vs. Team Liquid



G2 Esports vs. Paper Rex



XI LAI Gaming vs. NRG



Chi pensi arriverà fino in fondo al Masters Santiago?