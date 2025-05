Valorant è ora un vincitore di un Emmy

HQ

Riot Games ha iniziato il suo sforzo per essere nominato vincitore dell'EGOT. Lo sviluppatore del gioco è ora il destinatario di un trofeo Emmy, poiché durante il recente spettacolo Sports Emmys, il Valorant Champions Tour ha portato a casa un premio per Outstanding Esports Championship Coverage.

Il premio è stato assegnato specificamente per la corrispondenza EDward Gaming vs. Team Heretics che costituiva il 2024 Valorant Champions Grand Final. Ha battuto anche alcuni grandi nomi, poiché era impilato contro 2024 Call of Duty League Championship Weekend, Dota 2 Championships, IEM Cologne 2024 e anche League of Legends Worlds 2024 Final.

La domanda ora rimane come Riot intende mettere le mani su un Oscar, un Grammy e un Tony... Anche se con spettacoli con produzione e colonne sonore della qualità di Arcane, i primi due non sembrano fuori questione.