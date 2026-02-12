Valorant Finale Champions Tour EMEA Stage 2 che si terrà a Barcellona

HQ

Riot Games è pronta a fare la storia quest'estate. Per la prima volta in assoluto, un evento principale in arena EMEA del Valorant Champions Tour si terrà fuori Berlino, Germania, poiché le finali della Fase 2 si svolgeranno a Barcellona, Spagna.

Previsto dal 28 al 30 agosto, l'evento si terrà all'Olimpic Arena in città, dove saranno presenti i migliori team EMEA e cercheranno di sollevare un trofeo e assicurarsi un posto nei prossimi eventi internazionali previsti poco dopo.

Riot nota che alcuni tifosi potrebbero ricordare che in precedenza era previsto che ciò accadesse, ma nella capitale spagnola, Madrid. Il motivo del trasferimento a Barcellona non viene menzionato, anche se il produttore Valorant ha aggiunto: "Restiamo in Spagna e portiamo l'esperienza completa Valorant ai fan di tutto il paese e oltre."

Ci aspettiamo presto ulteriori informazioni sull'evento, inclusi il calendario completo e le informazioni sui biglietti.