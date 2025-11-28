Valorant Game Changers Championship 2025: le speranze EMEA vanificate con l'eliminazione di G2 Gozen e Karmine Corp GC
L'organizzazione vincente di quest'anno sarà o americana o brasiliana.
Ieri è stata una giornata dura per la regione EMEA al Valorant Game Changers Championship 2025, poiché le due organizzazioni rimaste della regione rimaste sono state eliminate e mandate a casa.
Dopo essere scesi nel tabellone di eliminazione, sia Karmine Corp GC che G2 Gozen sono stati sconfitti, con Kru Blaze che continuano a sfidare le probabilità (vincendo il terzo match a eliminazione diretta) e MiBR GC ancora in vita.
Questo significa che solo quattro squadre restano in questo torneo, con tutte e quattro provenienti dal Nord America o dal Brasile. Ora conosciamo anche la classifica per le ultime quattro partite del torneo, così come organizzata.
Finale del tabellone superiore:
- Team Liquid Brazil vs. Shopify Rebellion Gold
Semifinale del Lower Bracket:
- Kru Blaze vs. MiBR GC
Finale del Lower Bracket:
- Perdente di Liquid/Shopify vs. Vincitore di Kru/MiBR
Gran Finale:
- Vincitore di Liquid/Shopify vs. Vincitore della finale del Lower Bracket
La finale del Upper Bracket è attualmente in corso, con la Semifinale del Lower Bracket prevista per questo pomeriggio. La finale del Lower Bracket si terrà domani e la Grand Finale si terrà domenica 30 novembre, quando verrà consegnato il trofeo e il vincitore riceverà anche 180.000 dollari per i suoi sforzi.