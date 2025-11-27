Valorant Game Changers Championship 2025: Team Liquid Brazil e Shopify Rebellion Gold si sfideranno per il posto in finale

HQ

Il Valorant Game Changers Championship 2025 è nelle sue fasi finali. Rimangono sei squadre e già conosciamo le due che si contendono il primo dei due posti nella finale, dato che la finale del tabellone superiore è stata testa di serie.

Questo accadrà il 28 novembre e metterà Team Liquid Brazil contro Shopify Rebellion Gold. Questi due hanno guadagnato un posto in questa partita superando gli avversari nella semifinale del tabellone superiore, il che significa che sia G2 Gozen che Karmine Corp GC sono scesi nel tabellone eliminatorio.

Oggi, G2 Gozen e MiBR GC si stanno affrontando per mantenere vive le loro speranze nel torneo. Dall'altra parte del tabellone troviamo Karmine Corp GC contro Kru Blaze, con i perdenti di ogni partita che tornano a casa e i vincitori che si affrontano per avere la possibilità di affrontare poi il perdente di Liquid/Shopify Rebellion, dimostrando quanto sia fondamentale un posto nella finale del tabellone superiore.

Nelle prossime ore sapremo con certezza come sarà organizzata la prossima fase del tabellone.