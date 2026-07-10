Valorant Game Changers EMEA: La Fase 3 Finals tornerà a Istanbul, Turchia

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Riot Games ha rivelato che le Valorant Game Changers EMEA: Stage 3 Finals ospiteranno ufficialmente la sua finale davanti a un pubblico dal vivo a Istanbul, Turchia.

La partita principale sarà l'ultima partita regionale che si gioca nell'area EMEA per la stagione 2026, poiché il vincitore conquisterà un posto nell'evento principale del Championship che seguirà in autunno.

Anche se non sapremo quali squadre saranno protagoniste della Grand Final fino a quando la Fase 3 non sarà agli ultimi momenti, ciò che sappiamo è che l'evento della Fase 3 inizierà il 20 luglio e si terrà fino al 30 agosto, quando la partita conclusiva si giocherà davanti a un pubblico dal vivo all'ESA Esports Arena nella città turca.

Ci viene detto che i biglietti per questo evento saranno in vendita dal 3 agosto e, poiché coincide con le Valorant Champions Tour EMEA Stage 2 Finals a Barcellona (la parte maschile dell'azione), una volta conclusa la partita Game Changers, l'arena si trasformerà in una festa di visione per l'evento maschile.