Valorant I Campioni 2026 saranno ospitati a Shanghai

L'anno scorso, uno dei tanti eventi internazionaliValorant Champions Tour si è recato nella metropoli cinese di Shanghai per ospitare un evento di livelloMasters anni. Questo è stato chiaramente un grande successo per tutte le parti coinvolte, poiché ora Riot Games rivela che la sede ospitante dell'evento principale Champions 2026 sarà infatti anche Shanghai.

Dopo l'evento che si terrà a Seoul, in Corea del Sud, nel 2024 e a Parigi, in Francia, quest'anno, Shanghai sarà la città ospitante del torneo del 2026. Al momento non sono state confermate date, né conosciamo la sede ospitante, ma almeno conosciamo il paese e la città che il grande evento visiterà.

Riot spiega: "Valorant Champions 2026 a Shanghai sarà più di una semplice tappa finale di un tour globale. Sarà la continuazione di una storia iniziata l'anno scorso, quando VCT CN ha lanciato e conquistato un campionato del mondo nella stessa stagione. I fan hanno riempito le arene, le strade della città si sono illuminate con Valorant attivazioni e Shanghai si è trasformata in una celebrazione vivente del gioco.

"Ora ci stiamo preparando a riportare indietro il mondo. Champions 2026 offrirà il più alto livello di competizione Valorant, mettendo ancora una volta in luce la passione del pubblico di casa di VCT CN. Questi sono i fan che si sono radunati dietro gli eroi della città natale come Edward Gaming, Wolves e altre squadre in ascesa".

Dopo Shanghai 2026, l'evento del 2027 si sposterà nelle Americhe, anche se non sappiamo ancora se sarà il Nord o il Sud America.