Valorant La Fase 3 di Game Changers è iniziata: ecco le squadre presenti

La stagione femminile Valorant Game Changers si concluderà più tardi rispetto a quella maschile, poiché la Championship si concluderà a fine novembre. Stando così le cose, c'è ancora un'ultima fase da completare, che in realtà è iniziata ieri. Con questo in mente, ecco le squadre presenti a Stage 3 e anche le date per quando si concluderà.

Squadre EMEA della fase 3 di Game Changers:



Karmine Corp GC



GiantX GC



SK Nebulosa



G2 Gozen



Orchidea Twisted Minds



BLVKHND



Frick la mia vita da Chungus



ZennIT Arancione GC



Zerance Menta



Coralli di Al Qadsiah



Per cominciare, è in corso una fase a gironi in cui le varie squadre si affronteranno fino al 14 ottobre. Dopodiché, le prime sei avanzeranno ai playoff per competere in un girone a eliminazione diretta in cui le due migliori squadre dei gironi ottengono anche una partita di bye al primo turno. I playoff si svolgeranno tra il 17 ottobre e il 2 novembre e il vincitore guadagnerà anche un posto al Championship (insieme alle altre due squadre con il miglior punteggio dell'EMEA quest'anno) che si terrà tra il 20 e il 30 novembre in Corea del Sud.