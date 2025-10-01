Valorant La Fase 3 di Game Changers è iniziata: ecco le squadre presenti
Il torneo femminileValorant ha iniziato la sua terza e ultima fase, con la vincitrice che sarà la rappresentante dell'EMEA al Campionato.
La stagione femminile Valorant Game Changers si concluderà più tardi rispetto a quella maschile, poiché la Championship si concluderà a fine novembre. Stando così le cose, c'è ancora un'ultima fase da completare, che in realtà è iniziata ieri. Con questo in mente, ecco le squadre presenti a Stage 3 e anche le date per quando si concluderà.
Squadre EMEA della fase 3 di Game Changers:
- Karmine Corp GC
- GiantX GC
- SK Nebulosa
- G2 Gozen
- Orchidea Twisted Minds
- BLVKHND
- Frick la mia vita da Chungus
- ZennIT Arancione GC
- Zerance Menta
- Coralli di Al Qadsiah
Per cominciare, è in corso una fase a gironi in cui le varie squadre si affronteranno fino al 14 ottobre. Dopodiché, le prime sei avanzeranno ai playoff per competere in un girone a eliminazione diretta in cui le due migliori squadre dei gironi ottengono anche una partita di bye al primo turno. I playoff si svolgeranno tra il 17 ottobre e il 2 novembre e il vincitore guadagnerà anche un posto al Championship (insieme alle altre due squadre con il miglior punteggio dell'EMEA quest'anno) che si terrà tra il 20 e il 30 novembre in Corea del Sud.