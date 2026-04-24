VCT EMEA Fase 1 2026: FUT Esports e Fnatic hanno incoronato i vincitori del gruppo

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Non sapremo effettivamente il tabellone confermato per la Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 fino alla prossima settimana, poiché le partite finali non sono programmate prima di una settimana. Tuttavia, abbiamo già molte risposte, dato che i vincitori del gruppo sono stati confermati, altri tre posti nei playoff sono stati coperti e una squadra è stata eliminata.

Per cominciare, sia FUT Esports che Fnatic hanno concluso la loro corsa a gironi e sono stati incoronati rispettivi vincitori di gruppo. Questo significa che entrambe le squadre ottengono un passaggio di rimessa al primo turno nei playoff, proteggendole da retrocessi precosi nel tabellone inferiore.

Oltre a questo, sia Team Liquid che Gentle Mates hanno confermato i loro posti per i playoff dal Gruppo Alpha, mentre Eternal Fire segue l'esempio del Gruppo Omega. Questo significa che c'è ancora un altro biglietto per i playoff del Gruppo Alpha, con Team Heretics favorito per prenderlo, a patto che la squadra si occupi degli affari più tardi e superi Gentle Mates nella partita prevista. Per il Gruppo Omega rimangono due biglietti per i playoff, con solo tre squadre che li cercano, dato che PCIFIC Esports è stato ufficialmente eliminato dal torneo, diventando la prima squadra eliminata. GiantX sembra una certa certezza per i playoff, con l'ultimo posto che andrà a Team Vitality o BBL Esports, entrambi effettivamente sfidati questa sera.

Tenendo conto di ciò, ci sono solo altre cinque partite della fase a gironi da disputare, tutte disponibili qui sotto.

Venerdì 24 aprile:



Compagni Gentili contro Eretici della Squadra



BBL Esports vs. Team Vitality



Mercoledì 29 aprile:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Giovedì 30 aprile: