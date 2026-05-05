VCT EMEA Fase 1: Il tabellone playoff a otto squadre è stato fissato

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La componente a gruppi per le attività della Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 si è ora conclusa, il che significa che delle 12 squadre in gara, quattro sono state eliminate definitivamente, mentre le altre otto sono state inserite nel tabellone playoff. Questa prossima fase del torneo inizierà tra un paio di giorni e durerà fino alla fine della prossima settimana, quando verrà deciso un vincitore e saranno determinati anche i tre partecipanti al Masters London della regione.

Per quanto riguarda le squadre eliminate, Natus Vincere, Karmine Corp, GiantX e PCIFIC Esports sono state tutte eliminate. Passando al tabellone dei playoff, le due squadre con le prime teste di serie rimangono FUT Esports e Fnatic, mentre le due con le posizioni più basse sono Gentle Mates e BBL Esports.

Tenendo tutto questo in mente, le squadre testa di serie numero uno e quello più bassi stanno ora in attesa degli avversari, poiché la loro competizione sarà determinata dal vincitore o perdente del primo turno del tabellone superiore. In questi giochi vedranno Eternal Fire affrontare Team Heretics e Team Liquid contro Team Vitality.

Per quanto riguarda come tutto questo è organizzato nel tabellone completo a doppia eliminazione, potete vedere questo qui sotto.